В РФ из-за дефицита чипов возвращаются к изготовлению ракет советских образцов, - BBC
Производителям вооружений в РФ пришлось либо монтировать низкокачественные чипы, 40% которых бракованы, либо вообще использовать советские технологии.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на западных чиновников.
Ограничения на экспорт в Россию микросхем действуют: поставки из-за рубежа в начале этого года упали на две трети, даже несмотря на построенные цепочки обхода санкций.
Поэтому производителям вооружений пришлось либо брать низкокачественные чипы, 40% которых бракованы, либо вообще использовать советские технологии, отмечает издание.
Ростех же срочно решил вооружить армию артиллерийскими установками на колесных шасси — как у знаменитых HIMARS и Caesar. В СССР и России колесные САУ почти не использовали, предпочитая гусеничные. Но после успеха западных установок Ростех тоже задумал создать их аналоги, хоть и по-своему: на колеса, по сути, поставят также разработанные еще в СССР гаубицу "Мста" и пушку от десантной машины "Нона" (хотя она уступает тому же Caesar в дальнобойности вчетверо). И это все должно воевать против современной техники, поставляемой украинской армии западными странами.
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