Об этом российскому оппозиционному каналу "Дождь" рассказал глава Народного антикризисного управления и представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, пишет " Медуза ".

Он отметил, что вывезенные дети-сироты просто "исчезают". Сколько детей так и не вернулись в Украину, пока неизвестно.

"Последние сведения касаются детей-сирот, которые не вернулись на оккупированную территорию Украины. И они исчезли, то есть следует их потерять на территории Российской Федерации. Мы не можем дальше сообщить сведения о том, где они сейчас находятся", - сказал Латушко.

Оккупационные власти в свою очередь утверждают, что сирот из детских домов вывозят в Беларусь "для оздоровления".