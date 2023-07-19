В РФ "исчезают" украинские дети-сироты, которых оккупанты вывозили в Беларусь "на оздоровление", - росСМИ
Часть украинских детей с оккупированных территорий, которых враг вывез "на оздоровление" в Беларусь, не вернулись назад - их следы теряются в России
Об этом российскому оппозиционному каналу "Дождь" рассказал глава Народного антикризисного управления и представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, пишет " Медуза ".
Он отметил, что вывезенные дети-сироты просто "исчезают". Сколько детей так и не вернулись в Украину, пока неизвестно.
"Последние сведения касаются детей-сирот, которые не вернулись на оккупированную территорию Украины. И они исчезли, то есть следует их потерять на территории Российской Федерации. Мы не можем дальше сообщить сведения о том, где они сейчас находятся", - сказал Латушко.
Оккупационные власти в свою очередь утверждают, что сирот из детских домов вывозят в Беларусь "для оздоровления".
- В мае стало известно, что Украина расследует возможную роль Беларуси в насильственной депортации детей с временно оккупированных территорий. Открыто уголовное производство.
- Журналисты Радио Свобода подготовили фильм-расследование о том, как весной 2022 года армия РФ вместе с представителями группировки "ДНР" депортировали в Россию 31 украинского ребенка.
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