В РФ исчез памятник полякам – жертвам сталинских преступлений. Польша выясняет обстоятельства

Об этом пишет Polskie Radio.

Посол Польши Кшиштоф Краевский предположил, что памятник "убрали как в сталинские времена под покровом ночи". Дипломат отметил, что памятник демонтирован с кладбища, где покоятся более 45 тысяч жертв сталинских репрессий.

Краевский подчеркнул, что в Польше никто не убирает памятники находящимся на местах захоронений российским или советским воинам.

"Позор, что места памяти жертв ссылок на Сибирь, жертв политических репрессий исчезают на кладбищах при неизвестных обстоятельствах. Никто в Польше, подчеркну, никто в Польше благодаря нашей культуре и уважению к умершим не убирает никаких памятников и мест захоронения с кладбищ", - говорит он.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения это не первый памятник полякам - жертвам репрессий, исчезнувший из России при неизвестных обстоятельствах.

Польские дипломаты, работающие в России, пытаются установить обстоятельства исчезновения памятника в Левашово.