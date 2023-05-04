В РФ инсценировали "атаку" на Кремль, чтобы отменить парад на 9 мая, - ISW

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны ISW.

Так, в "атаке" дронов Кремлем Россия ожидаемо обвинила Украину. При этом РФ, вероятно, организовала это нападение. Несколько признаков указывают на то, что удары были произведены внутренними силами и целенаправленно организованы, говорится в публикации.

Российские власти недавно сделали шаги по усилению внутренних возможностей своих ПВО, в том числе в самой Москве, и поэтому "крайне маловероятно", что два беспилотника могли пробить несколько эшелонов противовоздушной обороны и взорваться или быть сбитыми прямо "над сердцем Кремля", и так быть снятыми на камеры.

Снимки с геолокацией с января 2023 года показывают, что российские власти размещают зенитные ракетные комплексы "Панцирь" неподалеку от Москвы, чтобы создать круги ПВО вокруг города, обращают внимание эксперты.

Удар, в результате которого эти средства ПВО не смогли обнаружить дроны, поразившие столь важную цель, как Сенатский дворец в Кремле, стал бы "значительным затруднением для России".

"Немедленная, последовательная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что нападение было внутренне подготовлено таким образом, что его предполагаемые политические последствия перевешивали удивление", - говорится в материале.

Также в ISW обращают внимание, что Кремлю не удалось своевременно и последовательно дать информационный ответ на другие военные унижения, включая потерю захваченных ранее Балаклеи и Херсона в сентябре и ноябре 2022 года.

"Быстрое и последовательное изложение официальной российской версии ударов предполагает, что Россия инсценировала этот инцидент в непосредственной близости от празднования Дня Победы 9 мая, чтобы представить войну своей внутренней аудитории как нечто экзистенциальное", - говорится в материале.

Кроме того, Кремль может использовать такую "атаку", чтобы оправдать либо отмену, либо дальнейшее ограничение празднования 9 мая, что, вероятно, усилит информационную работу, изображающую войну против Украины как прямую угрозу соблюдению Россией "уважаемых исторических событий".

В ISW ранее оценивали, что РФ принимает ряд мер, чтобы представить свою захватническую войну против Украины как экзистенциальную для российской аудитории и подготовиться к более широкой социальной мобилизации.