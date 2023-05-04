В РФ инсценировали "атаку" на Кремль, чтобы отменить парад на 9 мая, - ISW
РФ могла сама организовать удар БПЛА по Кремлю 3 мая, пытаясь донести важность ведения войны против Украины до российской внутренней аудитории, а также чтобы создать условия для более широкой социальной мобилизации.
К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны ISW.
Так, в "атаке" дронов Кремлем Россия ожидаемо обвинила Украину. При этом РФ, вероятно, организовала это нападение. Несколько признаков указывают на то, что удары были произведены внутренними силами и целенаправленно организованы, говорится в публикации.
Российские власти недавно сделали шаги по усилению внутренних возможностей своих ПВО, в том числе в самой Москве, и поэтому "крайне маловероятно", что два беспилотника могли пробить несколько эшелонов противовоздушной обороны и взорваться или быть сбитыми прямо "над сердцем Кремля", и так быть снятыми на камеры.
Снимки с геолокацией с января 2023 года показывают, что российские власти размещают зенитные ракетные комплексы "Панцирь" неподалеку от Москвы, чтобы создать круги ПВО вокруг города, обращают внимание эксперты.
Удар, в результате которого эти средства ПВО не смогли обнаружить дроны, поразившие столь важную цель, как Сенатский дворец в Кремле, стал бы "значительным затруднением для России".
"Немедленная, последовательная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что нападение было внутренне подготовлено таким образом, что его предполагаемые политические последствия перевешивали удивление", - говорится в материале.
Также в ISW обращают внимание, что Кремлю не удалось своевременно и последовательно дать информационный ответ на другие военные унижения, включая потерю захваченных ранее Балаклеи и Херсона в сентябре и ноябре 2022 года.
"Быстрое и последовательное изложение официальной российской версии ударов предполагает, что Россия инсценировала этот инцидент в непосредственной близости от празднования Дня Победы 9 мая, чтобы представить войну своей внутренней аудитории как нечто экзистенциальное", - говорится в материале.
Кроме того, Кремль может использовать такую "атаку", чтобы оправдать либо отмену, либо дальнейшее ограничение празднования 9 мая, что, вероятно, усилит информационную работу, изображающую войну против Украины как прямую угрозу соблюдению Россией "уважаемых исторических событий".
В ISW ранее оценивали, что РФ принимает ряд мер, чтобы представить свою захватническую войну против Украины как экзистенциальную для российской аудитории и подготовиться к более широкой социальной мобилизации.
- Напомним, Россия обвинила Украину в попытке нанести удар по Кремлю беспилотником в ночь на 3 мая.
- Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после взрыва дрона над кремлем необходимо "физически устранить" Зеленского и его правительство.
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