В РФ и Беларуси не покажут Олимпиады в 2026 и 2028 годах

Об этом говорится в заявлении МОК.

В феврале МОК опубликовал список стран, приглашенных к участию в тендере.

После обновления списка Россия и Беларусь были исключены из претендентов из-за нарушения Олимпийского перемирия.

"СМИ из этих стран исключены из тендерного процесса", – говорится в сообщении МОК.

Зимние Олимпийские игры - 2026 пройдут в Италии, а Игры летом 2028-го - в США.