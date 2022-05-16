В РФ и Беларуси не покажут Олимпиады в 2026 и 2028 годах
Международный олимпийский комитет не допустил вещателей из России и Беларуси к участию в тендере на приобретение прав на показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов
Об этом говорится в заявлении МОК.
В феврале МОК опубликовал список стран, приглашенных к участию в тендере.
После обновления списка Россия и Беларусь были исключены из претендентов из-за нарушения Олимпийского перемирия.
"СМИ из этих стран исключены из тендерного процесса", – говорится в сообщении МОК.
Зимние Олимпийские игры - 2026 пройдут в Италии, а Игры летом 2028-го - в США.
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