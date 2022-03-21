В РФ готовится основа для оправдания продолжения войны и создания ложного представления об эффективности санкций, - Генштаб
В России продолжается активное распространение дезинформации и пропаганды среди населения РФ для оправдания продолжения войны и создания ложного представления об эффективности международных санкций
Оперативную информацию с фронта Генштаб распространил в Facebook.
"Противник продолжает ведение масштабной вооруженной агрессии против Украины. Задачи оккупантов по разгрому группировок ВСУ, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружению Киева и установлению контроля над левобережной частью Украины - не выполнены. Частично врагу удалось достичь цели в Донецком операционном районе и удержать сухопутный коридор в южной части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей", - говорится в отчете.
Продолжается активное распространение дезинформации и пропаганды среди населения РФ - готовится основа для оправдания продления сроков войны и создания ложного воображения эффективности международных санкций.
Враг в течение суток наносил ракетно-бомбовые удары, активно применял средства воздушного нападения. Оккупанты сосредотачивали удары на важных объектах гражданской инфраструктуры и жилых кварталах населенных пунктов с целью запугивания гражданского населения и снижения экономического потенциала Украины.
На Волынском направлении остается высокая вероятность проведения провокаций спецслужбами российской федерации на белорусских объектах с целью втягивания вооруженных сил Беларуси в военную операцию против Украины.
В Полесском направлении противник активных наступательных действий не проводил. Закрепляется на захваченных рубежах и проводит подготовку к наступлению на Киев. В результате активных действий подразделений ВСУ кафиры на отдельных направлениях блокированы.
На Северском направлении противник продолжает перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий. Но не может организовать качественное логистическое обеспечение подразделений и оборудование занятых позиций.
На Слобожанском направлении противник активных наступательных действий не производил, пытается осуществить скрытую подготовку к возобновлению наступления.
На Донецком и Луганском направлениях благодаря умелым и искусным действиям Украинских воинов были успешно отбиты семь атак врага, уничтожены 12 танков, 9 БМП, 3 автомобиля, около 170 человек живой силы. Подразделения ПВО сбили 1 вражеский Су-34 и 1 вертолет кафиров (потери уточняются).
Противник продолжает нанесение авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя , в частности, металлургическому комбинату "Азовсталь". Ведет штурмовые действия в западных и восточных окрестностях, в направлении центральной части города. Удачи нет. Страдает.
На Таврическом направлении существенных изменений не отмечено. В целях предотвращения митингов в оккупированных населенных пунктах перемещены подразделения росгвардии, которые пытаются проводить карательные мероприятия против мирного населения на территории Херсонской и Запорожской областей.
Ожидается продолжение проведения оккупантами мер, направленных на установление оккупационных властей на временно подконтрольных территориях и борьбу с центрами национального сопротивления.
На Южнобужском направлении противник деморализован, фиксируются нередкие случаи оставления оборонных позиций, оружия и техники.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное