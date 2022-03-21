В РФ готовится основа для оправдания продолжения войны и создания ложного представления об эффективности санкций, - Генштаб

Оперативную информацию с фронта Генштаб распространил в Facebook.



"Противник продолжает ведение масштабной вооруженной агрессии против Украины. Задачи оккупантов по разгрому группировок ВСУ, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружению Киева и установлению контроля над левобережной частью Украины - не выполнены. Частично врагу удалось достичь цели в Донецком операционном районе и удержать сухопутный коридор в южной части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей", - говорится в отчете.



Продолжается активное распространение дезинформации и пропаганды среди населения РФ - готовится основа для оправдания продления сроков войны и создания ложного воображения эффективности международных санкций.



Враг в течение суток наносил ракетно-бомбовые удары, активно применял средства воздушного нападения. Оккупанты сосредотачивали удары на важных объектах гражданской инфраструктуры и жилых кварталах населенных пунктов с целью запугивания гражданского населения и снижения экономического потенциала Украины.



На Волынском направлении остается высокая вероятность проведения провокаций спецслужбами российской федерации на белорусских объектах с целью втягивания вооруженных сил Беларуси в военную операцию против Украины.



В Полесском направлении противник активных наступательных действий не проводил. Закрепляется на захваченных рубежах и проводит подготовку к наступлению на Киев. В результате активных действий подразделений ВСУ кафиры на отдельных направлениях блокированы.



На Северском направлении противник продолжает перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий. Но не может организовать качественное логистическое обеспечение подразделений и оборудование занятых позиций.



На Слобожанском направлении противник активных наступательных действий не производил, пытается осуществить скрытую подготовку к возобновлению наступления.



На Донецком и Луганском направлениях благодаря умелым и искусным действиям Украинских воинов были успешно отбиты семь атак врага, уничтожены 12 танков, 9 БМП, 3 автомобиля, около 170 человек живой силы. Подразделения ПВО сбили 1 вражеский Су-34 и 1 вертолет кафиров (потери уточняются).



Противник продолжает нанесение авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя , в частности, металлургическому комбинату "Азовсталь". Ведет штурмовые действия в западных и восточных окрестностях, в направлении центральной части города. Удачи нет. Страдает.



На Таврическом направлении существенных изменений не отмечено. В целях предотвращения митингов в оккупированных населенных пунктах перемещены подразделения росгвардии, которые пытаются проводить карательные мероприятия против мирного населения на территории Херсонской и Запорожской областей.



Ожидается продолжение проведения оккупантами мер, направленных на установление оккупационных властей на временно подконтрольных территориях и борьбу с центрами национального сопротивления.



На Южнобужском направлении противник деморализован, фиксируются нередкие случаи оставления оборонных позиций, оружия и техники.





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