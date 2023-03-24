В РФ горит цех завода по изготовлению лакокрасочных материалов
24 марта загорелся научно-производственный комплекс завода в городе Арамиль Свердловской области. Пожар распространился на 3 тыс. кв. метров
Об этом информирует РосСМИ со ссылкой на министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Сначала говорилось о пожаре на заводе пластмасс, но по уточнениям вспыхнул соседний цех, производящий лакокрасочные материалы.
Огонь распространился на 3 тысячи квадратных метров.
Сообщается, что эвакуировали более сотни человек.
- 7 марта в Москве вспыхнуло здание столичного МВД, сотрудники эвакуированы, о жертвах и пострадавших пока не сообщается.
- Во временно оккупированном Крыму, в Керчи, 15 марта поднимались столбы черного дыма. Сообщалось о пожаре на территории бывшего железорудного комбината.
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