В РФ горит цех завода по изготовлению лакокрасочных материалов

Об этом информирует РосСМИ со ссылкой на министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Сначала говорилось о пожаре на заводе пластмасс, но по уточнениям вспыхнул соседний цех, производящий лакокрасочные материалы.

Огонь распространился на 3 тысячи квадратных метров.

Сообщается, что эвакуировали более сотни человек.