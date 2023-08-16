На таких темах акцентируют международные издания на утро 16 августа.

Спасательный маршрут для украинского зерна

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В The New York Times написали репортаж о "спасательном румынском маршруте" в Черном море для торговых кораблей.

40-мильный канал, наиболее известный за пределами судоходных кругов как магнит для наблюдателей за птицами, сейчас является ключевым маршрутом, позволяющим украинскому зерну добраться до моря, ведь он защищен зонтиком НАТО.

Когда в прошлом месяце Россия вышла из соглашения, предлагавшего безопасный проход судам, забирающим зерно в Одессе и других украинских портах на Черном море, дельта Дуная, казалось, предложила относительно безопасную альтернативу, хотя и была очень перегружена. Но с тех пор Россия пыталась уничтожить эту идею, разбомбив там украинские зерновые мощности.

Это еще больше вызвало страх среди моряков в воскресенье, когда российский патрульный корабль произвел предупредительный выстрел в грузовое судно, проплывавшее по Черному морю.

Грузовое судно направлялось в Сулин, а затем в дельту в Измаил, один из двух украинских портов на Дунае, которые Россия атакует с июля.

Водные пути в Украине и вокруг нее опасны, однако Сулинский канал — 40-мильный участок воды, ведущий от Черного моря к румынским, украинским и молдавским портам в дельте Дуная – стал жизненно важным для поддержки потока зерна, и благодаря защитному зонту НАТО - это пока безопасный спасательный круг для Украины.

Братство Ким Чен Ина и Владимира Путина

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В The Washington Post написали о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал укреплять отношения с Россией, чтобы две страны могли продолжать "уничтожать беспредел и гегемонию империалистов", согласно сообщению государственных СМИ. Ким дал обещание в письме президенту России Владимиру Путину во вторник, в годовщину освобождения Кореи от японского колониального правления. Это еще один признак, что Пхеньян и Москва углубляют свои связи.

В своем послании Путину Ким Чен Чен Ын сказал, что отношения Северной Кореи с Россией будут "развиты в долговременные стратегические отношения".

По данным KCNA, Путин сказал Киму, что Россия будет "укреплять двустороннее сотрудничество во всех областях ради благополучия двух народов, крепкой стабильности и безопасности Корейского полуострова и всей Северо-Восточной Азии".

В прошлом месяце министр обороны России Сергей Шойгу совершил редкую поездку в Пхеньян, чтобы встретиться с северокорейским лидером. Они посетили военную выставку, на которой были представлены ракеты, способные нести ядерное оружие. Ядерные и ракетные разработки режима Кима запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН.

Северная Корея задержала американского солдата

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К теме о Северной Корее, в стране заявили, что американский солдат сбежал к ним из-за "жестокого обращения" в армии. The New York Timesсообщает , что Тревис Т. Кинг, американский солдат, бежавший через межкорейскую границу, хотел искать убежища в изолированной коммунистической стране или третьей стране, согласно сообщению государственных северокорейских СМИ.

Рядовой Кинг "признал, что он незаконно вторгся на территорию КНДР", заявив, что сделал это потому, что "разочаровался в неравном американском обществе", сообщает информационное агентство.

В Пентагоне сказали, что рядовой Кинг пересек Север "намеренно и без разрешения". Представитель Пентагона заявил, что министерство обороны не может проверить комментарии, которые, по словам Северной Кореи, сделал рядовой Кинг.

Это заявление стало первым публичным признанием страны, что у нее американский солдат под стражей.

Суровкину приказали исчезнуть

Фото: пресслужба кремля

В Politico написали о том, что российский "генерал Армагеддон" Сергей Суровики отстранен от военного руководства и находится под домашним арестом: он не может выходить из квартиры и ему велено молчать, пока о нем не забудут.

Российский генерал Сергей Суровикин, который считается союзником руководителя Вагнера, был отстранен от руководящей роли в войне Москвы против Украины.

Суровикин, известный как "генерал Армагеддон" за его агрессивную военную стратегию в Чечне и Сирии, не появлялся на публике после того, как распространялись сообщения о том, что он знал о запланированном восстании Пригожина.

"Официального расследования нет, но Суровикин долго был во взвешенном состоянии, отвечая на неудобные вопросы", - сообщаются российские блоггеры, добавляя, что генералу посоветовали оставаться без внимания, чтобы о нем "забыли". Цитируя человека, знающего ситуацию, в блоге говорится, что решение об окончательной судьбе Суровикина "должен принимать один человек, и чем дольше это будет продолжаться, тем больше этот человек остынет" – имея в виду президента России Владимира Путина.

Кремль пока не сделал официального публичного заявления о местонахождении Суровикина или сообщения о том, что он заранее знал о мятеже Вагнера.

Экоцид в Украине, который будет иметь последствия для всего мира

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The Guardian опубликовали общую статью руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака и бывшего министра иностранных дел Швеции Маргота Вальстрема, которые являются сопредседателями Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны. Эта статья о том, что Россия совершает тяжелые акты экоцида в Украине и их результаты нанесут ущерб всему миру

К концу войны будет поздно предотвратить худшие последствия этих ужасных преступлений. Глобальные лидеры должны действовать сейчас, говорится в материале.

"Россия сознательно нацелилась на окружающую среду Украины: ее реки, леса и поля. Многие природные заповедники Украины - ее животный и морской мир, вода и поразительное биоразнообразие - были чрезвычайно повреждены или загрязнены. Токсины вытекают из поврежденной промышленности и инфраструктуры. Глобальная продовольственная безопасность под безопасность Мир не может позволить себе игнорировать эту растущую экологическую угрозу", - пишут авторы.

Чрезвычайная угроза окружающей среде в Украине была особенно подчеркнута в июне после разрушения огромной дамбы в Новой Каховке, сдерживавшей одно из самых больших водохранилищ в Европе. Это не был случайный обвал: дамба была под контролем России, когда взрыв во внутреннем проходе разнес ее бетонное сердце в клочья. Это привело к катастрофическому наводнению, которое разрушило более 40 городов и сел и уничтожило один из самых ценных сельскохозяйственных регионов мира. Тонны нефти вылились в Днепр. Бесчисленное количество наземных мин было разбросано в реку и Черное море, что привело к утечке токсичных веществ.