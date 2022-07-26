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В РФ формируют батальоны "добровольцев" из заключенных, выходцев из Центральной Азии и отдаленных регионов, - разведка

26 июля, 2022 вторник
11:37
война с Россией

РФ пытается набрать наемников из граждан стран Центральной Азии, заключенных и представителей отдаленных регионов

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Отмечается, что в России активно разворачивается кампания под лозунгом "от каждого субъекта федерации по батальону". В ее рамках Кремль обязал каждый из 85 российских регионов, включая Крым и Севастополь, сформировать и финансово простимулировать по одному новому батальону "добровольцев" для участия в войне против Украины.

"Правда, не все регионы готовы создавать такие батальоны за счет местного населения. В частности, власти москвы формируют так называемый мэровский полк, в который в основном набираются люди из других регионов и даже граждан стран Центральной Азии (Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан). Для их стимулирования предлагается высокая зарплата и возможность получить гражданство РФ", - пишут разведчики.

Также сообщается, что в целом РФ изменяет тактику пополнения личного состава оккупационного контингента на территории Украины. Чтобы избежать нежелательного объявления мобилизации, набор военнослужащих осуществляется через частные военные компании, росгвардию и Л/ДНР.

Фиксируются случаи принуждения к подписанию "контрактов" в отношении местного населения на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Получен полный карт-бланш от власти РФ на отбор боевиков в колониях.

"Начата работа с бывшими выпускниками Челябинского танкового училища в запасе в возрасте до 50 лет. Их призывают идти добровольцами в танковый батальон, ориентировочно формируемый в Перми. Там организуется сборный пункт и прибывают танки Т-72, которые срочно снимают с длительного хранения", – добавляют в ГУР МО.

  • Напомним, по словам мэра Новой Каховки, россиян и техники в Новой Каховке больше , чем в Херсоне

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ГУР
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