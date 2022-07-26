В РФ формируют батальоны "добровольцев" из заключенных, выходцев из Центральной Азии и отдаленных регионов, - разведка
РФ пытается набрать наемников из граждан стран Центральной Азии, заключенных и представителей отдаленных регионов
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Отмечается, что в России активно разворачивается кампания под лозунгом "от каждого субъекта федерации по батальону". В ее рамках Кремль обязал каждый из 85 российских регионов, включая Крым и Севастополь, сформировать и финансово простимулировать по одному новому батальону "добровольцев" для участия в войне против Украины.
"Правда, не все регионы готовы создавать такие батальоны за счет местного населения. В частности, власти москвы формируют так называемый мэровский полк, в который в основном набираются люди из других регионов и даже граждан стран Центральной Азии (Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан). Для их стимулирования предлагается высокая зарплата и возможность получить гражданство РФ", - пишут разведчики.
Также сообщается, что в целом РФ изменяет тактику пополнения личного состава оккупационного контингента на территории Украины. Чтобы избежать нежелательного объявления мобилизации, набор военнослужащих осуществляется через частные военные компании, росгвардию и Л/ДНР.
Фиксируются случаи принуждения к подписанию "контрактов" в отношении местного населения на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Получен полный карт-бланш от власти РФ на отбор боевиков в колониях.
"Начата работа с бывшими выпускниками Челябинского танкового училища в запасе в возрасте до 50 лет. Их призывают идти добровольцами в танковый батальон, ориентировочно формируемый в Перми. Там организуется сборный пункт и прибывают танки Т-72, которые срочно снимают с длительного хранения", – добавляют в ГУР МО.
- Напомним, по словам мэра Новой Каховки, россиян и техники в Новой Каховке больше , чем в Херсоне
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