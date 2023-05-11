Об этом свидетельствуют данные Минфина РФ, сообщает BBC.

Россия впервые за многие годы сталкивается с таким дефицитом. О росте бюджетных рисков с начала года предупреждают экономисты.

Основные причины две. Во-первых, из-за нефтяного эмбарго и потолка цен на нефть резко упали нефтегазовые доходы бюджета. Они оказались более чем на 52% ниже, чем в первые четыре месяца 2022 года. Минфин России пытается решить эту проблему посредством своеобразного налогового маневра, но пока его эффект не заметен.

Во-вторых, это очень высокие расходы бюджета. Уже было потрачено более 11 трлн рублей – это на 26% больше года назад. Более того, это более трети всех запланированных на год расходов.

Российские чиновники неоднократно говорили, что высокий рост расходов связан с тем, что в этом году изменился порядок расходов: если раньше тратили больше в конце года, то теперь большая часть расходов пришлась на начало. Но экономисты пишут, что в апреле власти продолжали тратить по сотне миллиардов рублей в сутки.

В общем, чтобы дефицит не стал еще больше, властям России в ближайшие месяцы придется затянуть пояса. Но не ясно, возможно ли это. Минфин больше не публикует данные о том, на какие статьи власти тратят бюджетные деньги.

Агентство Bloomberg, а за ним издания The Bell подсчитали, что за год объем засекреченных расходов бюджет подскочил в два раза – с 880 млрд до более чем 2 трлн рублей. Засекречены чаще всего военные расходы, а также расходы на правоохранительную систему. Незасекреченные военные расходы выросли в первые три месяца года также почти вдвое – с 256 млрд рублей в 2022 году до 501 млрд в 2023 году.