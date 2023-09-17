В РФ для запуска "Кинжалов" будут использовать усовершенствованный МиГ-31И
Военные эксперты утверждают, что угроза от использования аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал" усовершенствованными истребителями МиГ-31И выглядит более чем реальной
Об этом сообщает Defense Express.
Сообщается, что в РФ для запуска аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал" теперь будут использовать усовершенствованные истребители МиГ-31И. Военные аналитики насторожены, поскольку по их мнению угроза выглядит более чем реальной.
Впервые о существовании нового истребителя МиГ-31 Россия заявила еще в августе 2022 года.
"Самое главное отличие МиГ-31И от "предшественника" в модификации МиГ-31К – если на втором типе самолета пилоты должны вручную вводить необходимые данные в бортовую аппаратуру для пуска "Кинжала", то на первом типе самолета бортовая аппаратура вроде бы позволяет "в автоматическом режиме без участия пилота" провести пуск "Кинжала" по заданным параметрам", - отмечают военные аналитики.
Если эта заявленная характеристика МиГ-31И действительно соответствует действительности, то это означает, что теперь оккупанты смогут значительно точнее бить ракетами "Кинжал" по военной и гражданской инфраструктуре Украины.
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Воздушные тревоги по всей Украине мгновенно включают в себя , когда взлетает МиГ-31 с Х-47М2 "Кинжал" – российской аэробалистической ракетой, которая может нести ядерный заряд. Еспресо расскажет об истории создания и характеристиках этой ракеты у которой, по словам россиян, "аналогов нет".
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