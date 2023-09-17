В РФ для запуска "Кинжалов" будут использовать усовершенствованный МиГ-31И

Об этом сообщает Defense Express.

Сообщается, что в РФ для запуска аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал" теперь будут использовать усовершенствованные истребители МиГ-31И. Военные аналитики насторожены, поскольку по их мнению угроза выглядит более чем реальной.

Впервые о существовании нового истребителя МиГ-31 Россия заявила еще в августе 2022 года.

"Самое главное отличие МиГ-31И от "предшественника" в модификации МиГ-31К – если на втором типе самолета пилоты должны вручную вводить необходимые данные в бортовую аппаратуру для пуска "Кинжала", то на первом типе самолета бортовая аппаратура вроде бы позволяет "в автоматическом режиме без участия пилота" провести пуск "Кинжала" по заданным параметрам", - отмечают военные аналитики.

Если эта заявленная характеристика МиГ-31И действительно соответствует действительности, то это означает, что теперь оккупанты смогут значительно точнее бить ракетами "Кинжал" по военной и гражданской инфраструктуре Украины.