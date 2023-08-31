В РФ дефицит горючего: он может усилиться перед выборами президента, - Reuters
Российская Федерация столкнулась с нехваткой горючего, что необходимо для сбора урожая. Ситуация может ухудшиться в ближайшие месяцы
Об этом сообщает Reuters .
По данным издания, топливный рынок РФ пострадал от совокупности разных факторов, включая:
- техническое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов;
- узкие места железнодорожной инфраструктуры;
- и ослабление рубля, стимулирующего экспорт горючего.
"В последние месяцы Россия пыталась справиться с дефицитом дизельного топлива и бензина, рассматривая ограничения экспорта как последнюю отчаянную попытку предотвратить серьезный топливный кризис, который является чувствительным для Кремля накануне президентских выборов в марте", - говорится в сообщении анонимных источников Reuters.
Решение российского правительства сократить субсидии на нефтеперерабатывающие заводы, вероятно, ухудшит доступность горючего в стране.
Издание сообщает, что региональные нефтебазы на юге России были вынуждены сократить или даже приостановить реализацию горючего, а розничные АЗС были вынуждены ограничить объемы продаж горючего потребителям.
Один из южных российских трейдеров сказал, что в Краснодарском крае, Адыгее и Астрахани бензин АИ-92 не продается в розницу, а бензина АИ-95 и дизеля почти нет.
- Напомним, импорт нефти из РФ в Индию упал до минимума за семь месяцев.
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