В РФ было принято централизованное решение по снижению цены только на один единственный товар, – экономист Пендзин
Олег Пендзин, экономист, член Экономического дискуссионного клуба отметил, что в российских супермаркетах максимально снизили цены на водочные изделия
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Экономист отметил один интересный момент, который существует в экономической и социальной плоскости российского общества.
"Несмотря на то, что на ценниках российских супермаркетов абсолютно все растет, однако есть единственный товар, по которому в последнее время было принято централизованное решение по снижению на него цен. Знаете, что это? Водка! На сегодняшний день у России есть монополия на производство спирта, поэтому и было принято решение, чтобы максимально снизить цены на водочные изделия и, скажем так, облегчить восприятие окружающей среды российским обществом», – прокомментировал Олег Пендзин.
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