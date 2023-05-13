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В РФ было принято централизованное решение по снижению цены только на один единственный товар, – экономист Пендзин

13 мая, 2023 суббота
10:49
Экономика

Олег Пендзин, экономист, член Экономического дискуссионного клуба отметил, что в российских супермаркетах максимально снизили цены на водочные изделия

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Экономист отметил один интересный момент, который существует в экономической и социальной плоскости российского общества.

"Несмотря на то, что на ценниках российских супермаркетов абсолютно все растет, однако есть единственный товар, по которому в последнее время было принято централизованное решение по снижению на него цен. Знаете, что это? Водка! На сегодняшний день у России есть монополия на производство спирта, поэтому и было принято решение, чтобы максимально снизить цены на водочные изделия и, скажем так, облегчить восприятие окружающей среды российским обществом», – прокомментировал Олег Пендзин.

Мир
Россия
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