Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Экономист отметил один интересный момент, который существует в экономической и социальной плоскости российского общества.

"Несмотря на то, что на ценниках российских супермаркетов абсолютно все растет, однако есть единственный товар, по которому в последнее время было принято централизованное решение по снижению на него цен. Знаете, что это? Водка! На сегодняшний день у России есть монополия на производство спирта, поэтому и было принято решение, чтобы максимально снизить цены на водочные изделия и, скажем так, облегчить восприятие окружающей среды российским обществом», – прокомментировал Олег Пендзин.