Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на материалы дела.

Делом занимается отделение ФСБ во временно оккупированном Севастополе в Крыму. По версии российской спецслужбы, жители Мелитополя были участниками "Союза участников АТО Мелитополя". Всего ФСБ задержали пять человек: одного контрактника ВСУ Игоря Горлова и четырех военнослужащих терробороны — Владимира Зуева, Андрея Голубева, Александра Жукова и Юрия Петрова.

Следствие обвинило мужчин в "участии в террористическом сообществе" и "приготовлении к акту международного терроризма".

По данным СМИ, в материалах дела говорится, что украинские военные готовили взрывы в местах дислокации российских войск и раздаче гуманитарной помощи. По версии ФСБ, "Союз участников АТО Мелитополя" планировал взорвать автомобиль ЗАЗ-1102, однако спецслужбы якобы сумели предотвратить этот "теракт". 6 апреля 2022 года силовики обнаружили в гаражном боксе Горлова автомобиль, заряженный взрывчаткой.

Суд над украинцами начнется в апреле.