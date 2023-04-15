В РФ будут судить 5 украинских военных из Мелитополя
Военный суд Ростова-на-Дону рассмотрит дело против пяти жителей Мелитополя. Их российская ФСБ обвиняет в организации "террористического подполья"
Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на материалы дела.
Делом занимается отделение ФСБ во временно оккупированном Севастополе в Крыму. По версии российской спецслужбы, жители Мелитополя были участниками "Союза участников АТО Мелитополя". Всего ФСБ задержали пять человек: одного контрактника ВСУ Игоря Горлова и четырех военнослужащих терробороны — Владимира Зуева, Андрея Голубева, Александра Жукова и Юрия Петрова.
Следствие обвинило мужчин в "участии в террористическом сообществе" и "приготовлении к акту международного терроризма".
По данным СМИ, в материалах дела говорится, что украинские военные готовили взрывы в местах дислокации российских войск и раздаче гуманитарной помощи. По версии ФСБ, "Союз участников АТО Мелитополя" планировал взорвать автомобиль ЗАЗ-1102, однако спецслужбы якобы сумели предотвратить этот "теракт". 6 апреля 2022 года силовики обнаружили в гаражном боксе Горлова автомобиль, заряженный взрывчаткой.
Суд над украинцами начнется в апреле.
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