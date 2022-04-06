В РФ будут бросать за решетку за отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой войне
В России будут штрафовать и бросать за решетку за отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой войне
Соответствующее решение приняла Госдума РФ.
Законом вводится штраф за публичное отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой войне. Физическим лицам грозит штраф до 5 тыс. рублей, или арест до 15 суток, юридическим лицам – штраф до 100 тыс. руб.
В июле 2021 г. российский диктатор Владимир Путин подписал закон о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.
- 1 июля 2021 Владимир Путин подписал закон, запрещающий отрицать "решающую" роль СССР в победе над нацистской Германией.
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