Соответствующее решение приняла Госдума РФ.

Законом вводится штраф за публичное отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой войне. Физическим лицам грозит штраф до 5 тыс. рублей, или арест до 15 суток, юридическим лицам – штраф до 100 тыс. руб.

В июле 2021 г. российский диктатор Владимир Путин подписал закон о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

1 июля 2021 Владимир Путин подписал закон, запрещающий отрицать "решающую" роль СССР в победе над нацистской Германией.

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