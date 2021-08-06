В РФ брату оппозиционера Алексея Навального дали год условно за якобы "нарушение санитарных норм" на митинге
Суд запретив Олегу Навальному выезжать из дома с 22:00 до 6:00, посещать массовые мероприятия и покидать Москву и область
Об этом пишут российские СМИ .
Преображенский районный суд Москвы приговорил Олега Навального, брата заключенного оппозиционера Алексея Навального, к году лишения свободы условно по так называемому санитарному делу, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Олега Навального признали виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК) на несогласованных акциях протеста, которые прошли в Москве в январе в поддержку его брата.
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Прокурор ранее ходатайствовал назначить Олегу Навальному год условно, но с испытательным сроком в три года.
- Напомним, недавно глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что ядовитые вещества были добавлены в биоматериалы оппозиционера Алексея Навального не в России и обвинил в покушении на политика спецслужбы Запада
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