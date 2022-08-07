В РФ больше не доступны Patreon и Grammarly
Доступ к финансовому сайту Patreon и сервису изучения английской грамматики Grammarly в России ограничил Роскомнадзор
Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
Отмечается, что Генпрокуратура РФ заблокировала доступ к заявлению редакции DOXA, изложенному на Patreon еще 25 февраля. В нем журналисты выступили против проведения "специальной военной операции" на территории Украины. Поскольку блокировка осуществляется по HTTPS (схема URI, идентичная схеме, которая обычно используется для доступа к сайтам), теперь недоступен весь сайт.
Известно, что на основании того же, что и у Patreon решения, блокируется еще 102 сайта, в том числе "Аргументы и факты в Украине", ссылка на Archivach, "Европейскую правду", Site.ua, Sport.ua и другие интернет- ресурсы
С Grammarly блокируется еще 17 сайтов, много – по "маске" (со всеми доменами и поддоменами).
- 4 июня Роскомнадзор заблокировал инициативу United24 и ряд СМИ. Среди них – Граты, Forklog, Leopolis.news, PaySpace Magazine. Среди заблокированных сайтов также зеркала проектов Радио Свобода и издание Следствие.инфо и сайты каналов "НТА" и 2+2.
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