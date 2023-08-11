В РФ арестовали техдиректора компании, на складе которой произошел взрыв 9 августа
В России на два месяца арестован технический директор пиротехнической компании "Пиро-Росс": на ее складе в Сергиевом Посаде Московской области 9 августа произошел взрыв
Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.
"Сергиево-Посадский суд Московской области получил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении директора фирмы, на составе которой в Сергеевом Посаде произошел взрыв", - говорится в сообщении.
Отмечается, что техдиректор компании "Пиро-Рос" Сергей Чанкаев был арестован на два месяца.
"Следствие считает, что причиной взрыва стало нарушение техники безопасности. Обвиняемый Сергей Чанкаев отрицает факт нарушений, которые могли привести к взрыву", - пишет пропагандистское издание.
Согласно материалам дела, объявленным в суде, на складе, вероятно, хранилось около 4 тонн пороха, переданных с оборонного завода для утилизации.
Пропагандистское издание указало , что по последним данным за помощью к врачам после взрыва обратилось 84 человека. Еще восемь остаются пропавшими без вести. Там добавили , со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева, что взрыв якобы повредил 440 квартир, 20 частных домов двух школ, колледжа и 184 авто.
- В Сергиевом посту Московской области России утром 9 августа раздался мощный взрыв на оптико-механическом заводе. По состоянию на вечер власти заявили о 60 пострадавших, еще 8 человек считаются пропавшими без вести.
- Позже стало известно, что завод, где прогремел взрыв, участвовал в разработке российского "стелса"-бомбардировщика нового поколения "Посланник".
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