Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.

"Сергиево-Посадский суд Московской области получил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении директора фирмы, на составе которой в Сергеевом Посаде произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Отмечается, что техдиректор компании "Пиро-Рос" Сергей Чанкаев был арестован на два месяца.

"Следствие считает, что причиной взрыва стало нарушение техники безопасности. Обвиняемый Сергей Чанкаев отрицает факт нарушений, которые могли привести к взрыву", - пишет пропагандистское издание.

Согласно материалам дела, объявленным в суде, на складе, вероятно, хранилось около 4 тонн пороха, переданных с оборонного завода для утилизации.

Пропагандистское издание указало , что по последним данным за помощью к врачам после взрыва обратилось 84 человека. Еще восемь остаются пропавшими без вести. Там добавили , со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева, что взрыв якобы повредил 440 квартир, 20 частных домов двух школ, колледжа и 184 авто.