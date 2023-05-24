В РФ активиста из оккупированного Крыма приговорили к 18 годам колонии
Суд в Ростове-на-Дону приговорил крымскотатарского активиста Эрнеса Сейтосманова к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за организацию деятельности исламской политической партии Хизб ут-Тахрир, запрещенной в России
Об этом сообщает Крымская солидарность.
В декабре 2019 года этот же суд приговорил к 17 годам в колонии строгого режима его родного брата Энвера Сейтосманова.
"Эрнеса Сейтосманова российский суд приговорил к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима: первые четыре из них он проведет в тюрьме в тяжелейших условиях, затем Сейтосманова отправят в исправительную колонию", - говорится в сообщении.
После освобождения суд назначил ему полтора года ограничительных мер. Ограничения заключаются в необходимости отмечаться во ФСИН два раза в месяц, не покидать жилье с 22:00 до 6:00, не менять место жительства и работу без уведомления ФСИН, не посещать публичные мероприятия.
"Терроризм - это особо тяжкая статья. В исламе это преступление, категорически осуждается. Я как мусульманин категорически против терроризма, а статью, которую мне инкриминируют, считаю клеветой", - заявил Эрнес Сейтосманов в суде, выступая с последним словом.
37-летний политзаключенный подчеркнул, что сущностью терроризма является запугивание, а он никого не запугивал и никакого вреда обществу не принес - наоборот, власть запугивала его и других крымчан.
Защита намерена оспорить приговор в апелляционной и кассационной инстанциях.
- Суд в Туле приговорил гражданина Украины Андрея Петкевича к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. По версии ФСБ осужденный пытался завербовать для работы на украинские спецслужбы сотрудников российских оборонных предприятий.
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