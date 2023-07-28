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В РФ африканские лидеры призвали Путина прекратить войну в Украине, - Reuters

28 июля, 2023 пятница
19:39
Война с Россией

Лидеры стран Африки призвали президента России Владимира Путина остановить войну в Украине и возобновить участие в Черноморской зерновой инициативе

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявления на саммите Россия – Африка.

Отмечается, что хотя африканские лидеры не критиковали Россию, их выступления на второй день саммита с Путиным были более согласованными и решительными, чем африканские страны озвучивали до сих пор.

"Эта война должна закончиться. И она может закончиться только на основе справедливости и разума. Перебои со снабжением энергии и зерна должны быть немедленно прекращены. Зерновое соглашение должно быть продлено на благо всех народов мира, в том числе африканцев", - заявил глава комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат Путин и африканских лидеров в Санкт-Петербурге.

Президент Республики Конго Дэнни Сассу Нгессо сказал, что африканская инициатива "заслуживает пристального внимания, ее нельзя недооценивать. Мы снова призываем к восстановлению мира в Европе". Он также призвал к "деэскалации, чтобы помочь создать покой", а президент Южной Африки Сирил Рамафоса выразил надежду, что "конструктивное взаимодействие и переговоры" смогут положить конец конфликту.

Путин поблагодарил лидеров за их "позицию" и заявил, что именно Киев отказывается вести с ним переговоры в соответствии с его указом.

Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам, которые будут направляться в черноморские порты Украины.

21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение , что оно снова заработает.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением безотлагательно созвать совет Украина - НАТО из-за кризиса безопасности в Черном море.

О разговоре со Столтенбергом Владимир Зеленский написал в telegram. Зеленский и Столтенберг обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО.

25 июля Главное управление разведки обнародовало доклад руководству РФ , где указаны технологии, которые использовали россияне для препятствования экспорту украинского зерна, что свидетельствует о целенаправленном срыве "зернового соглашения".

26 июля министерство обороны Великобритании сообщило , что Россия разместила современный корвет "Сергей Котов" в южной части Черного моря для перехвата торговых судов в море. Он патрулирует маршрут перевозки между Босфором и Одессой.

Позже стало известно, что РФ готовит авиацию и корабли для блокирования районов Черного моря, обнаружения и уничтожения кораблей.

Мир
Украина
Россия
Владимир Путин
Африка
зерно
экспорт зерна
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