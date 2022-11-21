В результате землетрясения в Индонезии погибли по меньшей мере 162 человека

Об этом сообщает CNN.

По словам губернатора индонезийской провинции Западная Ява Ридвана Камила, количество погибших в результате землетрясения магнитудой 5,6 балла возросло до 162 человек. Еще более 320 человек получили ранения разной степени тяжести.

По данным Геологической службы Соединенных Штатов (USGS), землетрясение произошло на глубине 10 километров в регионе Сианджур на Западной Яве.

В результате землетрясения 13 782 человека были вынуждены покинуть свои места жительства. Всех их разместят в 14 лагерях для беженцев. Повреждены не менее 2345 домов.

По данным местного офиса Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, четыре школы и 52 дома разрушены или сильно повреждены. Также пострадали мечеть и больница.

Учитывая, что некоторые жители оказались под обломками разрушенных зданий, количество погибших и раненых, скорее всего, возрастет.

BMKG (совет метеорологии, климатологии и геофизики) предупредил об опасности оползней, особенно в случае сильного дождя, поскольку в течение двух часов после землетрясения было зарегистрировано 25 афтершоков.

Индонезия расположена на "Огненном кольце" – полосе вокруг Тихого океана, где возможны частые землетрясения и вулканическая активность. Это одна из самых сейсмически активных зон на планете, которая простирается от Японии и Индонезии с одной стороны Тихого океана в Калифорнию и Южную Америку с другой.

В 2004 году землетрясение магнитудой 9,1 балла у острова Суматра на севере Индонезии спровоцировало цунами, поразившее 14 стран, убив 226 000 человек вдоль побережья Индийского океана, более половины из них – в Индонезии.

4 ноября в турецком Измире из-за землетрясения было повреждено более 20 зданий и минарет мечети, несколько человек получили травмы

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