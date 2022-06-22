Число погибших в результате землетрясения в Афганистане возросло до 920 человек
В результате мощного землетрясения в Афганистане погибли не менее 920 человек, сотни получили ранения
Об этом сообщает BBC со ссылкой на государственное информационное агентство Афганистана.
Лидер Талибана Хибатулла Ахундзада заявил, что сотни домов были разрушены, и число погибших, вероятно, вырастет. Заместитель министра по ликвидации последствий стихийных бедствий Шарафудин Муслим заявил на пресс-конференции, что по меньшей мере 920 человек погибли и еще 600 получили ранения. В то время как по состоянию на утро среды сообщали еще о 280 погибших. Обновленные данные делают землетрясение наиболее разрушительным в Афганистане за последние два десятилетия.
"К сожалению, минувшей ночью в четырех районах провинции Пактика произошло сильное землетрясение, в результате которого погибли и получили ранения сотни наших соотечественников и разрушенные десятки домов. Мы призываем гуманитарные организации немедленно отправить миссии в район, чтобы предотвратить дальнейшую катастрофу", - написал в твиттере спикер. правительства Билала Карими.
Также опубликованы фото, на которых зафиксированы оползни и разрушены дома в восточной провинции Пактика, где спасатели пытаются оказать помощь раненым. В отдаленных районах пострадавших в больницы доставляют вертолетами.
Землетрясение произошло примерно в 44 км от города Хост вскоре после 01:30 по местному времени (23:00 во вторник по Киеву). В это время большинство людей в зоне бедствия спали.
"Подземные толчки ощутили более 500 км от эпицентра – в Афганистане, Пакистане и Индии. Свидетели сообщают, что почувствовали землетрясение в столице Афганистана Кабуле, а также в столице Пакистана Исламабаде. По данным сейсмологов, землетрясение имело магнитуду 6, глубине около 51 км", - говорится в материале.
- Напомним, 16 марта в Японии произошло землетрясение, магнитудой 7,3, на глубине 60 км под уровнем моря.
- 13 февраля в Грузии, Армении и Азербайджане были ощутимы подземные толчки. Магнитуда землетрясения составила 6,2.
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