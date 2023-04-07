В результате заявлений о контрнаступлении ВСУ количество россиян, желающих сдаться в плен, увеличивается, - ГУР
Главное управление разведки подтверждает рост числа российских военных, желающих сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь, на фоне ожидания контрнаступления ВСУ
Об этом информирует ГУР Министерства обороны Украины .
В рамках госпроекта "Хочу жить" в марте зафиксировали более 3000 обращений россиян изъявили желание сдаться в плен Украине.
Сообщается, что это вдвое больше, чем в предыдущие месяцы.
Кроме того, рашисты активно сдаются в плен прямо на поле боя.
"Украинская контрнаступательная операция на земле еще не началась, но эффект от нее уже дает результат. Выбор российского солдата во время войны простой: либо смерть, либо плен. Впрочем, ряд внезапных, неожиданных, молниеносных событий способен все изменить", - объясняют в разведке. .
ГУР напоминает о регулярном разнообразном питании в лагерях для российских военнопленных и других преимуществах Женевских конвенций.
- 24 марта Украина передала России пятерых тяжелораненых пленных .
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