Об этом информирует ГУР Министерства обороны Украины .

В рамках госпроекта "Хочу жить" в марте зафиксировали более 3000 обращений россиян изъявили желание сдаться в плен Украине.

Сообщается, что это вдвое больше, чем в предыдущие месяцы.

Кроме того, рашисты активно сдаются в плен прямо на поле боя.

"Украинская контрнаступательная операция на земле еще не началась, но эффект от нее уже дает результат. Выбор российского солдата во время войны простой: либо смерть, либо плен. Впрочем, ряд внезапных, неожиданных, молниеносных событий способен все изменить", - объясняют в разведке. .

ГУР напоминает о регулярном разнообразном питании в лагерях для российских военнопленных и других преимуществах Женевских конвенций.