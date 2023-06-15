В результате затопления Олешек разрушены многие дома, количество погибших определить невозможно, - мэр
На территории Олешковской громады вода понемногу отступает, но многие дома в результате затопления разрушены. Точной информации о погибших пока нет
Об этом Укринформу сказал мэр Олешек Евгений Рыщук.
"В Олешковской громаде вода отходит. К сожалению, очень много домов обрушились, пока нельзя сказать о точном количестве, люди остались без домов… На этой территории хаос и сказать, сколько людей погибло, невозможно", - отметил он.
По его словам, преждевременно говорить о сотнях погибших, как пишут об этом в соцсетях. Свидетельства о смерти утоплеников оккупационная администрация выдает только тогда, когда человека удалось идентифицировать.
"В морге, где нет света, лежат два неидентифицированных тела - никто не знает, кто эти люди. Также есть информация, что россияне якобы вывозят какие-то трупы - чьи это тела и куда их везут, неизвестно", - сказал Рыщук.
Та же ситуация с информацией о пропавших без вести – люди сообщают, что родные пропали, но потом могут не проинформировать, что те нашлись, отметил мэр.
Также некоторых граждан оккупанты эвакуировали и те сейчас находятся без связи.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начало затапливать.
- В то же время жителей Олешек оккупанты лишили возможности эвакуироваться. Люди сидели на крышах, многие не имели вдоволь воды и еды. Позже их начали понемногу вывозить, но в первую очередь тех, кто имеет паспорта РФ.
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