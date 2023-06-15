Об этом Укринформу сказал мэр Олешек Евгений Рыщук.

"В Олешковской громаде вода отходит. К сожалению, очень много домов обрушились, пока нельзя сказать о точном количестве, люди остались без домов… На этой территории хаос и сказать, сколько людей погибло, невозможно", - отметил он.

По его словам, преждевременно говорить о сотнях погибших, как пишут об этом в соцсетях. Свидетельства о смерти утоплеников оккупационная администрация выдает только тогда, когда человека удалось идентифицировать.

"В морге, где нет света, лежат два неидентифицированных тела - никто не знает, кто эти люди. Также есть информация, что россияне якобы вывозят какие-то трупы - чьи это тела и куда их везут, неизвестно", - сказал Рыщук.

Та же ситуация с информацией о пропавших без вести – люди сообщают, что родные пропали, но потом могут не проинформировать, что те нашлись, отметил мэр.

Также некоторых граждан оккупанты эвакуировали и те сейчас находятся без связи.