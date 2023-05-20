Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в результате взрывов в Мариуполе были ликвидированы 24 российских военных. Он также отметил, что еще 37 российских военнослужащих получили ранения разной степени тяжести, большинство из них – серьезные.

Советник подчеркнул, что были уничтожены много российских бронетранспортеров "Тигр" и другой гусеничной техники.