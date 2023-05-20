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В результате взрывов в Мариуполе ликвидированы 24 российских военных

20 мая, 2023 суббота
16:59
Война с Россией

В результате взрывов в Мариуполе в пятницу, 19 мая, погибли 24 российских военнослужащих, еще 37 получили ранения разной степени тяжести

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в результате взрывов в Мариуполе были ликвидированы 24 российских военных. Он также отметил, что еще 37 российских военнослужащих получили ранения разной степени тяжести, большинство из них – серьезные.

Советник подчеркнул, что были уничтожены много российских бронетранспортеров "Тигр" и другой гусеничной техники.

  • Вечером пятницы, 19 мая, стало известно, что в пригороде Мариуполя и районе аэропорта произошел хлопок.
  • После взрывов, произошедших накануне в Мариуполе, российские захватчики перемещаются в город Новоазовск, расположенный на побережье Азовского моря к востоку от Мариуполя.
Мариуполь
Донетчина
оккупированные территории
Убитые русские
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