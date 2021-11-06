В результате взрыва бензовоза погибли почти сто человек в Сьерра-Леоне
В результате столкновения бензовоза с грузовиком в столице Сьерра-Леоне Фритауни погибли по меньшей мере 99 человек
Об этом сообщает Reuters .
Взрыв произошел в результате столкновения бензовоза с грузовиком накануне, 5 ноября, в 22:00 по местному времени.
Число жертв в ближайшее время может возрасти. Власти Сьерра-Леоне заявили, что в морг было доставлено более 90 тел.
Ранее мэр столицы Ивонн Аки-Савьерр заявила, что жертвами взрыва могли стать более 100 человек. В больницы Фритауна были госпитализированы около 100 пострадавших.
Бензовоз столкнулся с грузовиком на оживленном перекрестке в жилом квартале. В результате ДТП произошла утечка топлива и люди, находившиеся рядом с бензовозом, бросились собирать разлившееся топливо. В этот момент раздался взрыв.
Также отмечается, что авария произошла рядом с местом, где жители района обычно собираются купить бензин на разлив. Рядом с местом ДТП расположен супермаркет.
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