В результате взрыва бензовоза погибли почти сто человек в Сьерра-Леоне

Об этом сообщает Reuters .

Взрыв произошел в результате столкновения бензовоза с грузовиком накануне, 5 ноября, в 22:00 по местному времени.

Число жертв в ближайшее время может возрасти. Власти Сьерра-Леоне заявили, что в морг было доставлено более 90 тел.

Ранее мэр столицы Ивонн Аки-Савьерр заявила, что жертвами взрыва могли стать более 100 человек. В больницы Фритауна были госпитализированы около 100 пострадавших.

Бензовоз столкнулся с грузовиком на оживленном перекрестке в жилом квартале. В результате ДТП произошла утечка топлива и люди, находившиеся рядом с бензовозом, бросились собирать разлившееся топливо. В этот момент раздался взрыв.

Также отмечается, что авария произошла рядом с местом, где жители района обычно собираются купить бензин на разлив. Рядом с местом ДТП расположен супермаркет.

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