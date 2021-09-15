В результате взрыва автомобиля в Днепре погибли глава отдела по связям со СМИ ГУ ГСЧС в Днепропетровской области и ветеран АТО

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.



"Страшная новость для всей нашей семьи спасателей. Сегодня около девяти утра трагически погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепровской области Дарья Гречищева. Дарья была одним из лучших сотрудников ГСЧС, а возглавляемый ею отдел - одним из самых передовых, наиболее профессиональное, мощных среди всех региональных пресс-служб ГСЧС ", - пишут на странице пресс-службы в Facebook.



Кроме того сообщается, что Гречищева была волонтером Красного креста. Также известно, что во время аибуху погиб ветеран АТО Алексей Кавлак.



Напомним, что 15 сентября в 9 утра в м.Днипро на пр. Богдана Хмельницкого произошел взрыв автомобиля, в результате чего погибли два человека.

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