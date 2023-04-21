Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"Минувшие сутки враг продолжал обстреливать пограничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов", - пишет глава области.

Российская армия гатила по населенным пунктам Казачья Лопань, Гоптовка, Купянск, Двуречная, Волчанск и другие.

Из артиллерии и минометов РФ вела огонь по поселку Двуречная и деревне Кучеровка Купянского района.

В результате российских обстрелов в городе Купянск повреждены по меньшей мере два частных домовладения, произошли пожары.

Сообщается, что посреди мирного населения никто не пострадал.

20 апреля пиротехники обследовали около 12,7 га территории Харьковской области и обезвредили 105 взрывоопасных предметов.