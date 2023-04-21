В результате вражеского огня в Купянске на Харьковщине горели два домовладения
В четверг, 20 апреля, вражеские войска обстреляли мирные населенные пункты Харьковской области. В Купянске загорелись два дома
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"Минувшие сутки враг продолжал обстреливать пограничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов", - пишет глава области.
Российская армия гатила по населенным пунктам Казачья Лопань, Гоптовка, Купянск, Двуречная, Волчанск и другие.
Из артиллерии и минометов РФ вела огонь по поселку Двуречная и деревне Кучеровка Купянского района.
В результате российских обстрелов в городе Купянск повреждены по меньшей мере два частных домовладения, произошли пожары.
Сообщается, что посреди мирного населения никто не пострадал.
20 апреля пиротехники обследовали около 12,7 га территории Харьковской области и обезвредили 105 взрывоопасных предметов.
- В течение 17 апреля российская армия обстреливала четыре прифронтовых района Харьковской области, в результате чего повреждены жилые дома и объект инфраструктуры.
- 18 апреля россияне массово били по Харьковщине, в результате чего 4 человека получили ранения, а в Волчанске нашли тела 2 погибших.
- В сутки, 19 апреля, российская армия била по мирным населенным пунктам Купянска Харьковской области. В результате обстрелов загорелся дом.
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