Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Враг нанес 90 ударов по 16 населенным пунктам области в сутки: 82 артиллерийских обстрела по Гуляйполю, Гуляйпольскому, Новоандреевке, Новоданиловке, Белогорью, Щербакам, 7 ударов из РСЗО по Железнодорожному, Степногорску, Малиновке, Полтаве авиаудар по Малой Токмачке", - написал он.



По его данным, зафиксировано разрушение более 30 гражданских объектов. В результате обстрела погибла 68-летняя жительница Гуляйполя.



В Степногорске во время вражеских атак получили ранения трое мужчин, их госпитализировали.