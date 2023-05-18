В результате вражеского обстрела Запорожской области погибла женщина, трое мужчин получили ранения
В результате вражеских обстрелов погибла 68-летняя жительница Гуляйполя Запорожской области. В Степногорске ранения получили трое мужчин – 44, 51 и 70 лет
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Враг нанес 90 ударов по 16 населенным пунктам области в сутки: 82 артиллерийских обстрела по Гуляйполю, Гуляйпольскому, Новоандреевке, Новоданиловке, Белогорью, Щербакам, 7 ударов из РСЗО по Железнодорожному, Степногорску, Малиновке, Полтаве авиаудар по Малой Токмачке", - написал он.
По его данным, зафиксировано разрушение более 30 гражданских объектов. В результате обстрела погибла 68-летняя жительница Гуляйполя.
В Степногорске во время вражеских атак получили ранения трое мужчин, их госпитализировали.
- В ночь на 18 мая Россия в очередной раз массированно обстреляла Украину . Больше всего досталось Киеву.
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