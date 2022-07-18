Об этом сообщили в Донецкой ОВА

В понедельник утром, 18 июля, оккупанты обстреляли город Торецк в Донецкой области. Один из снарядов попал в гражданский объект – двухэтажный дом – погибли 6 человек.

По сообщению Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, в ходе поисковых работ из-под завалов извлечены тела 5 погибших. Еще 3 пострадавших удалось спасти, но один из спасенных скончался в больнице.

Добавим, 17 июля в Донецкой области в результате обстрела ранены трое детей.