В результате вражеского обстрела Торецка погибли 6 мирных жителей
Снаряд попал в двухэтажное здание населенного пункта Донецкой области
Об этом сообщили в Донецкой ОВА
В понедельник утром, 18 июля, оккупанты обстреляли город Торецк в Донецкой области. Один из снарядов попал в гражданский объект – двухэтажный дом – погибли 6 человек.
По сообщению Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, в ходе поисковых работ из-под завалов извлечены тела 5 погибших. Еще 3 пострадавших удалось спасти, но один из спасенных скончался в больнице.
- Добавим, 17 июля в Донецкой области в результате обстрела ранены трое детей.
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