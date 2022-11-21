В результате вражеского обстрела Херсона погиб человек
В результате обстрела гражданской инфраструктуры деоккупированного Херсона 21 ноября погиб человек
Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"В результате обстрелов российскими террористами Херсона в областную больницу доставили 4 человек, получивших травмы. Во время госпитализации, к сожалению, 1 человек скончался", - написал он.
- Днем сообщалось, что российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона.
- По данным депутата Херсонского облсовета Хланя, в Херсоне осталось до 80 тысяч жителей.
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