Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"В результате обстрелов российскими террористами Херсона в областную больницу доставили 4 человек, получивших травмы. Во время госпитализации, к сожалению, 1 человек скончался", - написал он.

Днем сообщалось, что российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона.

По данным депутата Херсонского облсовета Хланя, в Херсоне осталось до 80 тысяч жителей.

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