В результате вражеских ударов по Хмельнитчине три человека ранены

Видеообращение он опубликовал у себя в телеграмме .

В результате двух ударов по Шепетовскому району 24 августа повреждены гражданские дома и школа.

Три человека – женщина и двое детей – получили медицинскую помощь. Они имеют легкие повреждения в результате поражения убитым стеклом.

24 августа россияне два раза обстреляли Хмельнитчину.