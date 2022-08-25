В результате вражеских ударов по Хмельнитчине три человека ранены
Глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий сообщил о последствиях вчерашнего удара по Шепетовке: есть повреждения домов и ранены
Видеообращение он опубликовал у себя в телеграмме .
В результате двух ударов по Шепетовскому району 24 августа повреждены гражданские дома и школа.
Три человека – женщина и двое детей – получили медицинскую помощь. Они имеют легкие повреждения в результате поражения убитым стеклом.
- 24 августа россияне два раза обстреляли Хмельнитчину.
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