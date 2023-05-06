В результате вражеских ракетных ударов по Донетчине погибли шесть человек и трое раненых
По состоянию на утро 6 мая российские террористы ракетными ударами повредили промышленные объекты, админздания и частные дома в населенных пунктах Донецкой области, есть погибшие и ранены
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в телеграммах.
"Накануне россияне нанесли удары ракетами Х-22 по Славянску и Краматорску. В Славянске ранен человек и поврежден здание завода "Зевс Керамика". В Краматорске повреждено админздание Новокраматорского машиностроительного завода, детсад, 2 спортивных заведения и 2". удар получила Дружковка, повреждены 6 частных домов", - написал глава Донецкой областной военной администрации.
Также Павел Кириленко проинформировал, что на Донецком направлении 3 человека погибли в Авдеевке, 1 человек ранен в Константиновке Марьинской общины.
На Горловском направлении 2 человека погибли в Константиновской территориальной общине, Константиновке и Предтечино. В Соледарской общине повреждены 2 дома, в Торецкой - 6, в Часовоярской - 11.
На Лисичанском направлении в Ямполе ракетой С-300 повреждено 5 домов.
В Лимане обнаружили место захоронения гражданского, убитого во время оккупации.
Всего за сутки количество жертв россиян в Донецкой области возросло до 6 погибших и 3 раненых.
- 5 мая РФ обстреляла ракетами С-300 два завода в Краматорске и Славянске
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