Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в телеграммах.

"Накануне россияне нанесли удары ракетами Х-22 по Славянску и Краматорску. В Славянске ранен человек и поврежден здание завода "Зевс Керамика". В Краматорске повреждено админздание Новокраматорского машиностроительного завода, детсад, 2 спортивных заведения и 2". удар получила Дружковка, повреждены 6 частных домов", - написал глава Донецкой областной военной администрации.

Также Павел Кириленко проинформировал, что на Донецком направлении 3 человека погибли в Авдеевке, 1 человек ранен в Константиновке Марьинской общины.

На Горловском направлении 2 человека погибли в Константиновской территориальной общине, Константиновке и Предтечино. В Соледарской общине повреждены 2 дома, в Торецкой - 6, в Часовоярской - 11.

На Лисичанском направлении в Ямполе ракетой С-300 повреждено 5 домов.

В Лимане обнаружили место захоронения гражданского, убитого во время оккупации.

Всего за сутки количество жертв россиян в Донецкой области возросло до 6 погибших и 3 раненых.