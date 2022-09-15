Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в телеграме .

Так, за прошедшие сутки обстреливали города на линии столкновения, в частности Волчанск. В результате вражеских ударов повреждены пять домов. Пострадавших нет.

В Купянском районе области подорвался на мине и получил ранения 54-летний мужчина. Олег Синегубов подчеркнул, что возвращаться на деоккупированные территории до их полного разминирования может быть небезопасно.

15 сентября сообщили, что Россия нанесла ракетный удар по одному из районов Харькова.