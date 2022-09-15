В результате вражеских обстрелов в Волчанске повреждено 5 домов, а в Купянском районе на мине подорвался мужчина: ситуация на Харьковщине
На Харьковщине населенные пункты на линии столкновения подверглись обстрелам, а в Купянском районе на мине подорвался мужчина
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в телеграме .
Так, за прошедшие сутки обстреливали города на линии столкновения, в частности Волчанск. В результате вражеских ударов повреждены пять домов. Пострадавших нет.
В Купянском районе области подорвался на мине и получил ранения 54-летний мужчина. Олег Синегубов подчеркнул, что возвращаться на деоккупированные территории до их полного разминирования может быть небезопасно.
- 15 сентября сообщили, что Россия нанесла ракетный удар по одному из районов Харькова.
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