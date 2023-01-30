В результате вражеских обстрелов в Купянске на Харьковщине ранен мужчина
За сутки 29 января в результате действий российских захватчиков ранения средней степени тяжести получил местный житель
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"За прошедшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области", - пишет глава области.
Рашисты били по насоленным пунктам Купянск, Волчанск, Стрелка, Дворечная и других.
Из-за российских снарядов повреждены дома, магазины и хозяйственные постройки.
Областной центр экстренной медицинской помощи сообщил об одном раненом в результате вражеских обстрелов в Купянске. 41-летний мужчина находится в состоянии средней тяжести.
Кроме того, ночью россияне попали в жилой дом в Киевском районе Харькова, погиб человек, еще трое пострадали.
- Утром 25 января российские войска били по Купянску, что на Харьковщине, произошло возгорание в доме и магазине.
- В ночь на 26 января российские войска били по городу Купянск Харьковской области. Сообщается, что, вероятно, враг использовал ракеты С-300.
- За сутки 26 января на территории Харьковской области в результате действий российских захватчиков погибли два мирных жителя, по меньшей мере четверо украинцев получили ранения.
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