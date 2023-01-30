Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"За прошедшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области", - пишет глава области.

Рашисты били по насоленным пунктам Купянск, Волчанск, Стрелка, Дворечная и других.

Из-за российских снарядов повреждены дома, магазины и хозяйственные постройки.

Областной центр экстренной медицинской помощи сообщил об одном раненом в результате вражеских обстрелов в Купянске. 41-летний мужчина находится в состоянии средней тяжести.

Кроме того, ночью россияне попали в жилой дом в Киевском районе Харькова, погиб человек, еще трое пострадали.

Утром 25 января российские войска били по Купянску, что на Харьковщине, произошло возгорание в доме и магазине.

В ночь на 26 января российские войска били по городу Купянск Харьковской области. Сообщается, что, вероятно, враг использовал ракеты С-300.

За сутки 26 января на территории Харьковской области в результате действий российских захватчиков погибли два мирных жителя, по меньшей мере четверо украинцев получили ранения.

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