В результате вражеских обстрелов в Киеве произошел обвал в жилом доме

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Киеве, передает Еспресо.TV.

Сообщение об обвале в жилом доме в Шевченковском районе столицы поступило в Службу спасения 101 в 06:16 16 марта.

На место происшествия отправились пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию спасатели выяснили, что в результате попадания обломков снаряда в 12-этажный жилой дом произошел обвал дома на 12-м и техническом этаже. Также частично повреждена соседняя 9-этажка.

Спасатели приступили к эвакуации жителей из здания и ликвидации отдельных очагов пожара.

На 07:45 пожарные ликвидировали возгорание на балконах 3-го, 10-го, 11-го и 12-го этажей, а также в квартире на верхнем этаже. В девятиэтажном жилом доме горения не наблюдается.



По предварительной информации, пострадали 2 человека, эвакуировали уже 37 человек. На месте работает основная и специальная пожарно-спасательная техника, а также 35 спасателей, в том числе психологи Службы спасения.

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