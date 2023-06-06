Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

По данным компании, подрыв Каховской ГЭС и вызванные этим разрушения не повлияли на стабильную работу энергосистемы.

Однако в результате обстрелов россиян повреждены сети облэнерго на Херсонщине, Харьковщине, Сумщине и Донетчине. В Киевской области есть повреждения в сетях облэнерго в результате падения обломков сбитой вражеской цели.

"Бригады облэнерго восстанавливают сети повсюду, где разрешает ситуация безопасности. Новых повреждений в магистральных сетях нет", - отметили в Укрэнерго.

В то же время продолжается коммерческий обмен электроэнергией.

"Утром и частично днем осуществляется экспорт электроэнергии в Польшу. В дневные часы идет импорт из Словакии. Вечером импорт и экспорт отсутствуют", - рассказали в компании.