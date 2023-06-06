В результате вражеских обстрелов повреждены сети облэнерго в 5 регионах Украины
Подрыв Каховской ГЭС не отразился на состоянии энергосистемы. Однако в результате вражеских обстрелов повреждены сети облэнерго в 5 регионах Украины
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
По данным компании, подрыв Каховской ГЭС и вызванные этим разрушения не повлияли на стабильную работу энергосистемы.
Однако в результате обстрелов россиян повреждены сети облэнерго на Херсонщине, Харьковщине, Сумщине и Донетчине. В Киевской области есть повреждения в сетях облэнерго в результате падения обломков сбитой вражеской цели.
"Бригады облэнерго восстанавливают сети повсюду, где разрешает ситуация безопасности. Новых повреждений в магистральных сетях нет", - отметили в Укрэнерго.
В то же время продолжается коммерческий обмен электроэнергией.
"Утром и частично днем осуществляется экспорт электроэнергии в Польшу. В дневные часы идет импорт из Словакии. Вечером импорт и экспорт отсутствуют", - рассказали в компании.
- 5 июня в Укрэнерго спрогнозировали уменьшение производства электроэнергии на ГЭС из-за спада половодья.
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