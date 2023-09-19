В результате вражеских обстрелов повреждены ЛЭП в Никополе: какие еще регионы частично обесточены
В Никополе Днепропетровской области в результате обстрела повреждены линии электропередачи. Без света осталось более 1000 абонентов, часть из них уже заживили
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Ремонтные работы в Никополе продолжаются.
В Харькове в результате обстрела зафиксировано повреждение электросетей. Энергетики уточняют объемы повреждений.
В Донецкой области заживили воздушную линию электропередачи 110 кВ в городе Торецк, поврежденную накануне в результате вражеских обстрелов. В общей сложности в области за сутки заживили более 19 тысяч потребителей в 5 населенных пунктах.
"Остается обесточенной часть потребителей в Запорожской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это разрешает безопасность", - отметили в Минэнерго.
В Херсоне остаются без света около 4,5 тыс. абонентов, обесточенных в результате подрыва Каховской ГЭС и последующего затопления.
В настоящее время генерация полностью покрывает потребности потребителей.
- Ранее стало известно, что в Украине подготовили графики отключений электроэнергии на случай серьезных повреждений инфраструктуры в результате атак россиян. Однако применять эти графики не планируют.
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