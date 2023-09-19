В результате вражеских обстрелов повреждены ЛЭП в Никополе: какие еще регионы частично обесточены

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Ремонтные работы в Никополе продолжаются.

В Харькове в результате обстрела зафиксировано повреждение электросетей. Энергетики уточняют объемы повреждений.

В Донецкой области заживили воздушную линию электропередачи 110 кВ в городе Торецк, поврежденную накануне в результате вражеских обстрелов. В общей сложности в области за сутки заживили более 19 тысяч потребителей в 5 населенных пунктах.

"Остается обесточенной часть потребителей в Запорожской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это разрешает безопасность", - отметили в Минэнерго.

В Херсоне остаются без света около 4,5 тыс. абонентов, обесточенных в результате подрыва Каховской ГЭС и последующего затопления.

В настоящее время генерация полностью покрывает потребности потребителей.