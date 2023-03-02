В результате вражеских обстрелов повреждены электросети на Полтавщине и Сумщине, – Укрэнерго
Энергетическая ситуация в Украине стабильная. Однако в результате обстрелов 1 марта есть повреждения в сетях операторов системы распределения на Полтавщине и Сумщине
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго .
"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 19-й день подряд и пока не прогнозируется. Возросла доступная мощность в энергосистеме, что повышает ее операционную безопасность и уменьшает риски возникновения дефицита", - говорится в сообщении.
Потребности потребителей покрывают украинская генерация и незначительный импорт, отметили в компании. Облэнерго не получали на сегодняшний день лимитов потребления. Однако в двух областях имеются сетевые повреждения в результате обстрелов.
"Вчера вечером в результате обстрела россиян есть повреждения в сетях операторов системы распределения в Полтавской и Сумской областях. Бригады облэнерго ведут восстановительные работы", - рассказали в Укрэнерго.
- По состоянию на 1 марта была сложной ситуация в прифронтовых районах Донецкой области, Днепропетровщины и Херсонщины.
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