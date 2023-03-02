Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго .

"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 19-й день подряд и пока не прогнозируется. Возросла доступная мощность в энергосистеме, что повышает ее операционную безопасность и уменьшает риски возникновения дефицита", - говорится в сообщении.

Потребности потребителей покрывают украинская генерация и незначительный импорт, отметили в компании. Облэнерго не получали на сегодняшний день лимитов потребления. Однако в двух областях имеются сетевые повреждения в результате обстрелов.



"Вчера вечером в результате обстрела россиян есть повреждения в сетях операторов системы распределения в Полтавской и Сумской областях. Бригады облэнерго ведут восстановительные работы", - рассказали в Укрэнерго.