В результате вражеских обстрелов повреждена ТЭС на юге Украины: ситуация в энергосистеме

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Вчера вечером в результате массированного обстрела врагом получила повреждения тепловая электростанция в южном регионе", - говорится в сообщении.



Продолжается плановая ремонтная кампания на энергообъектах, но генерация покрывает потребности потребителей. В то же время, на четверг запланирован импорт электроэнергии из Словакии общим объемом 131 МВт-час с максимальной мощностью в отдельные часы до 54 МВт.

"Экспорт сегодня осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 5305 МВт-час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 430 МВт", - рассказали в Укрэнерго.



Из-за боевых действий есть новые повреждения в сетях облэнерго 7 областей. В Донецкой области также обесточены два угледобывающих предприятия. Ремонтные работы производятся с разрешения военных.

НБУ улучшил прогноз дефицита электроэнергии в четвертом квартале Ожидается, что она не будет превышать 5%.

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