В результате вражеских обстрелов остановилась одна из ТЭС, оборудование серьезно повреждено

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"Сегодня, 24 августа, в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго, которая подвергалась неоднократным атакам ранее. К счастью, обошлось без жертв. Серьезно повреждено оборудование предприятия", - говорится в сообщении.

Где именно повреждена ТЭС, не уточняется.

В компании отметили, что после прекращения обстрелов энергетики смогут приступить к ремонту.

Всего с сентября прошлого года энергетические предприятия ДТЭК Энерго были атакованы 34 раза. В результате обстрелов трое работников погибли, 28 получили ранения. Также погибли и ранены среди работников подрядных организаций и спасателей, уточнили в компании.