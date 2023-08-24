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В результате вражеских обстрелов остановилась одна из ТЭС, оборудование серьезно повреждено

24 августа, 2023 четверг
11:46
Экономика импорт электроэнергии

В результате вражеских обстрелов 24 августа остановилась одна из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго, которая подвергалась неоднократным атакам ранее. Жертв среди гражданских нет

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"Сегодня, 24 августа, в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго, которая подвергалась неоднократным атакам ранее. К счастью, обошлось без жертв. Серьезно повреждено оборудование предприятия", - говорится в сообщении.

Где именно повреждена ТЭС, не уточняется.

В компании отметили, что после прекращения обстрелов энергетики смогут приступить к ремонту.

Всего с сентября прошлого года энергетические предприятия ДТЭК Энерго были атакованы 34 раза. В результате обстрелов трое работников погибли, 28 получили ранения. Также погибли и ранены среди работников подрядных организаций и спасателей, уточнили в компании.

  • Украина 22 августа обновила рекорд объемов аварийной помощи по энергосистемам Румынии и Польши. В результате ремонта ТЭС и ГЭС генерация не может удовлетворить потребности потребителей электроэнергии.
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