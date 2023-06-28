В результате вражеских обстрелов обесточена часть потребителей в 7 областях Украины
В результате российских обстрелов обесточена часть потребителей в семи областях Украины. Ремонтные бригады работают там, где разрешает ситуация безопасности
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
В результате дроновой атаки в ночь на 28 июня попаданий в объекты генерации не зафиксировано.
Однако из-за обстрелов прифронтовых и приграничных регионов без света осталась часть потребителей в Днепропетровской и Запорожской областях. В Донецкой области без света было 17 населенных пунктов.
"В результате предварительных обстрелов также остается без света часть потребителей в Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях", - добавили в Минэнерго.
Пока генерация полностью покрывает потребности потребителей, дефицита нет. Экспорт и импорт электроэнергии также отсутствуют.
- В ночь на 28 июня ПВО сбило над Украиной шесть "шахедов".
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