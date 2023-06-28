Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

В результате дроновой атаки в ночь на 28 июня попаданий в объекты генерации не зафиксировано.

Однако из-за обстрелов прифронтовых и приграничных регионов без света осталась часть потребителей в Днепропетровской и Запорожской областях. В Донецкой области без света было 17 населенных пунктов.

"В результате предварительных обстрелов также остается без света часть потребителей в Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях", - добавили в Минэнерго.

Пока генерация полностью покрывает потребности потребителей, дефицита нет. Экспорт и импорт электроэнергии также отсутствуют.