В результате вражеских обстрелов есть повреждения в сетях в четырех областях Украины: ситуация в энергосистеме

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 427 населенных пунктов. В результате артиллерийских обстрелов россиянами прифронтовых территорий новые повреждения в сетях на Донетчине, Днепропетровщине, Запорожье, Херсонщине", - говорится в сообщении.

"По техническим причинам частично обесточены потребители в г. Одесса. Продолжаются аварийно-восстановительные работы", - добавили в компании.

В то же время в Минэнерго уточнили, что в Запорожской области из-за боевых действий обесточивалась воздушная линия электропередачи 35 кВ, что привело к частичному обесточиванию 27 населенных пунктов. Некоторых потребителей уже заживили.

Потребление и генерация

"В понедельник, 11 сентября, вечерний максимум потребления был на 1,4% выше, чем в прошлый понедельник 4 сентября. А также на 4,5% выше, чем в воскресенье 10 сентября, что характерно для начала рабочей недели", - рассказали в Укрэнерго.

Относительно генерации она полностью покрывает потребности потребителей.

"Вышел из ремонта очередной энергоблок ТЭС, который добавит к энергосистеме 150 МВт мощности. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей", - отметили в Минэнерго.

Импорт и экспорт

12 сентября Украина планирует импорт в Словакию и экспорт из Словакии и Молдовы.

"Сегодня есть импорт электроэнергии из Словакии. Общий объем 250 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 100 МВт. Экспорт осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 4349 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 398 МВт", – рассказали в Укрэнерго.