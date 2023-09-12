В результате вражеских обстрелов есть повреждения в сетях в четырех областях Украины: ситуация в энергосистеме
В результате вражеских обстрелов есть новые повреждения в сетях на Донетчине, Днепропетровщине, Запорожье и Херсонщине. Ремонты происходят с разрешения военных
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
"Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 427 населенных пунктов. В результате артиллерийских обстрелов россиянами прифронтовых территорий новые повреждения в сетях на Донетчине, Днепропетровщине, Запорожье, Херсонщине", - говорится в сообщении.
"По техническим причинам частично обесточены потребители в г. Одесса. Продолжаются аварийно-восстановительные работы", - добавили в компании.
В то же время в Минэнерго уточнили, что в Запорожской области из-за боевых действий обесточивалась воздушная линия электропередачи 35 кВ, что привело к частичному обесточиванию 27 населенных пунктов. Некоторых потребителей уже заживили.
Потребление и генерация
"В понедельник, 11 сентября, вечерний максимум потребления был на 1,4% выше, чем в прошлый понедельник 4 сентября. А также на 4,5% выше, чем в воскресенье 10 сентября, что характерно для начала рабочей недели", - рассказали в Укрэнерго.
Относительно генерации она полностью покрывает потребности потребителей.
"Вышел из ремонта очередной энергоблок ТЭС, который добавит к энергосистеме 150 МВт мощности. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей", - отметили в Минэнерго.
Импорт и экспорт
12 сентября Украина планирует импорт в Словакию и экспорт из Словакии и Молдовы.
"Сегодня есть импорт электроэнергии из Словакии. Общий объем 250 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 100 МВт. Экспорт осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 4349 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 398 МВт", – рассказали в Укрэнерго.
- 31 августа в Энергоатоме сказали, что энергосистема, вероятнее всего, не будет иметь дефицита мощности в сентябре. У Украины будет достаточно электроэнергии из-за включения в работу шестого из девяти доступных энергоблоков АЭС. В конце августа Украина ежедневно принимала аварийную помощь из энергосистем стран ЕС и импортировала электроэнергию из-за рубежа.
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