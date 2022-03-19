В результате войны в Украине погибли уже 112 детей, более 140 - ранены, - Офис Генпрокурора

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Больше всего пострадавших в Киевской – 57, Харьковской – 36, Донецкой – 28, Черниговской – 30, Николаевской – 21, Житомирской – 15, Сумской – 14 и Херсонской – 14 областях.

В сообщении говорится, что 16 марта 2022 года российские военные убили двух жителей Колонщины (Киевская область), среди которых был 16-летний подросток. Вчера, 18 марта, в селе Лоцкино, Баштанского района Николаевской области, погиб 16-летний мальчик в результате разрыва противотанковой мины. А в Чернигове из-под завалов общежития извлекли тела 7-летних близнецов – мальчика и девочки.

Напомним, в центре Львова устроили акцию памяти детей, погибших в результате преступных действий российских оккупантов.

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