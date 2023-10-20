В результате войны в Израиле погиб по меньшей мере 21 журналист

Об этом сообщает Комитет защиты журналистов (CPJ).

"CPJ расследует все сообщения об убитых, раненых, задержанных или пропавших без вести во время войны журналистов, в том числе пострадавших, когда военные действия распространились на соседний Ливан. По состоянию на 19 октября по меньшей мере 21 журналист был среди более 4000 погибших с обеих сторон с начала войны 7 октября. Также сотни были убиты во вторник при взрыве в больнице в Газе", - говорится в сообщении.

По состоянию на 19 октября CPJ подтвердил:

гибель 21 журналиста: 17 палестинских, 3 израильских и 1 ливанский;

8 раненых журналистов;

3 журналиста считаются пропавшими без вести или задержанными.

Отмечается, что Комитет также расследует многочисленные неподтвержденные сообщения об убийстве, пропаже без вести, задержании, ранении или угрозе других журналистов, а также о повреждении офисов СМИ и домов медийщиков.

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"CPJ отмечает, что журналисты являются гражданскими лицами, которые выполняют важную работу во время кризиса, и не должны быть мишенью воюющих сторон. Журналисты во всем регионе идут на большие жертвы, чтобы осветить этот ужасный конфликт. Все стороны должны принять меры для обеспечения их безопасности", - сказал координатор программ CPJ по Ближнему Востоку и Северной Африке Шериф Мансур.