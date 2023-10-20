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В результате войны в Израиле погиб по меньшей мере 21 журналист

20 октября, 2023 пятница
06:19
Мир

С начала нападения ХАМАС на Израиль погиб по меньшей мере 21 журналист, 17 из них палестинские, 3 израильских и 1 ливанский. Трое журналистов считаются пропавшими без вести или задержанными

Об этом сообщает Комитет защиты журналистов (CPJ).

"CPJ расследует все сообщения об убитых, раненых, задержанных или пропавших без вести во время войны журналистов, в том числе пострадавших, когда военные действия распространились на соседний Ливан. По состоянию на 19 октября по меньшей мере 21 журналист был среди более 4000 погибших с обеих сторон с начала войны 7 октября. Также сотни были убиты во вторник при взрыве в больнице в Газе", - говорится в сообщении.

По состоянию на 19 октября CPJ подтвердил:

  • гибель 21 журналиста: 17 палестинских, 3 израильских и 1 ливанский;
  • 8 раненых журналистов;
  • 3 журналиста считаются пропавшими без вести или задержанными.

Отмечается, что Комитет также расследует многочисленные неподтвержденные сообщения об убийстве, пропаже без вести, задержании, ранении или угрозе других журналистов, а также о повреждении офисов СМИ и домов медийщиков.

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"CPJ отмечает, что журналисты являются гражданскими лицами, которые выполняют важную работу во время кризиса, и не должны быть мишенью воюющих сторон. Журналисты во всем регионе идут на большие жертвы, чтобы осветить этот ужасный конфликт. Все стороны должны принять меры для обеспечения их безопасности", - сказал координатор программ CPJ по Ближнему Востоку и Северной Африке Шериф Мансур.

  • По состоянию на 17 октября было известно о 15 погибших журналистах, 8 раненых и трое пропали без вести или были задержаны. Организация CPJ призвала стороны обеспечить безопасность журналистам, освещающим этот конфликт.
Общество
журналисты
Израиль
Палестина
Ближний восток.
Военные новости
Война в Израиле
Хамас
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