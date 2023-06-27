Об этом говорится в результатах исследования Киевской школы экономики.

Речь идет о более трети от общего прямого ущерба инфраструктуры и активов Украины по данным, рассчитанным командой.

Из общей суммы $46,6 млрд приходится на разрушение и повреждение многоквартирных домов, а более $7 млрд – на уничтожение и повреждение частных домов.

По состоянию на июнь 2023 года более 163 тысячи объектов жилищного фонда Украины были повреждены или разрушены, что составляет 8,6% от общей площади жилищного фонда. Наибольшие разрушения отмечались в Донецкой, Луганской, Харьковской, Киевской, Николаевской и Черниговской областях. В Киеве были разрушены или повреждены 454 жилых дома с суммарным убытком в $734 млн

Фото: КSE

Больше всего разрушенных и поврежденных жилых домов в таких городах как Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк, Рубежное, Бахмут, Марьинка, Лисичанск, Попасная, Изюм и Волноваха.

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В частности, в Северодонецке повреждено 90% жилищного фонда. Данные об убытках жилищного фонда содержат информацию по состоянию на май 2023 г. и не учитывают прямые потери вследствие подрыва Каховской ГЭС.

Фото: КSE

Команда проекта KSE Institute "Россия заплатит" работает над анализом прямого ущерба жилым объектам, вызванным этой трагедией.