В результате войны РФ в Украине пострадало 8% жилфонда более чем на $50 млрд, - исследование KSE
По состоянию на конец мая 2023 года из-за полномасштабного вторжения России жилищный фонд Украины понес убытки в размере более $54 млрд
Об этом говорится в результатах исследования Киевской школы экономики.
Речь идет о более трети от общего прямого ущерба инфраструктуры и активов Украины по данным, рассчитанным командой.
Из общей суммы $46,6 млрд приходится на разрушение и повреждение многоквартирных домов, а более $7 млрд – на уничтожение и повреждение частных домов.
По состоянию на июнь 2023 года более 163 тысячи объектов жилищного фонда Украины были повреждены или разрушены, что составляет 8,6% от общей площади жилищного фонда. Наибольшие разрушения отмечались в Донецкой, Луганской, Харьковской, Киевской, Николаевской и Черниговской областях. В Киеве были разрушены или повреждены 454 жилых дома с суммарным убытком в $734 млн
Фото: КSE
Больше всего разрушенных и поврежденных жилых домов в таких городах как Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк, Рубежное, Бахмут, Марьинка, Лисичанск, Попасная, Изюм и Волноваха.
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В частности, в Северодонецке повреждено 90% жилищного фонда. Данные об убытках жилищного фонда содержат информацию по состоянию на май 2023 г. и не учитывают прямые потери вследствие подрыва Каховской ГЭС.
Фото: КSE
Команда проекта KSE Institute "Россия заплатит" работает над анализом прямого ущерба жилым объектам, вызванным этой трагедией.
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