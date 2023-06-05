Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики .

Среди пострадавших объектов почти треть – 541 разрушен полностью.

Только за последний месяц общее количество пострадавших объектов выросло на 56 единиц, основная часть из которых приходится на Хмельнитчину – 26 единиц или 46%.

Больше всего пострадали Донецкая, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Луганщина и Запорожская область.

Повреждения и разрушения получили клубные заведения – 727, библиотеки – 571, музеи и галереи – 82, театры и филармонии – 25, заведения художественного образования – 115. Всего пострадали объекты на территории 216 территориальных общин.

Самой многочисленной группой объектов являются клубные заведения - 48% от общего количества учреждений культурной инфраструктуры, понесших убытки. Точное количество объектов культурной инфраструктуры, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации в Луганском и других регионах, пока не определено.