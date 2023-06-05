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В результате войны РФ в Украине пострадали 1520 объектов культурной инфраструктуры

5 июня, 2023 понедельник
16:06
Культура

По состоянию на 25 мая в результате российской агрессии в Украине убытки понесли 1520 объектов культурной инфраструктуры, без учета памятников культурного наследия

Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики .

Среди пострадавших объектов почти треть – 541 разрушен полностью.

Только за последний месяц общее количество пострадавших объектов выросло на 56 единиц, основная часть из которых приходится на Хмельнитчину – 26 единиц или 46%.

Больше всего пострадали Донецкая, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Луганщина и Запорожская область.

Повреждения и разрушения получили клубные заведения – 727, библиотеки – 571, музеи и галереи – 82, театры и филармонии – 25, заведения художественного образования – 115. Всего пострадали объекты на территории 216 территориальных общин.

Самой многочисленной группой объектов являются клубные заведения - 48% от общего количества учреждений культурной инфраструктуры, понесших убытки. Точное количество объектов культурной инфраструктуры, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации в Луганском и других регионах, пока не определено.

  • По состоянию на 29 марта на территории Донецкой области в результате агрессии российской армии из 1000 культурных учреждений были повреждены или разрушены более 700.
  • По состоянию на 25 апреля в результате российской войны против Украины было повреждено или разрушено 1373 заведения культуры и более 550 памятников культуры. На восстановление культурной инфраструктуры Украины нужно минимум $7 млрд.
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