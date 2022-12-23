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В результате войны РФ в Украине погибли 450 детей и 867 получили ранения

23 декабря, 2022 пятница
09:15
Криминал

С 24 февраля по 23 декабря в результате военных действий рашистов в нашей стране погибли 450 несовершеннолетних украинцев и еще 867 получили ранения различной степени тяжести

Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"Более 1317 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ", - пишет прессслужба.

По состоянию на утро 23 декабря количество детей-жертв составляет 450 и раненых - 867.

Сообщается, что эти данные не окончательные, ведь боевые действия продолжаются, а информация о временно оккупированных и освобожденных территориях продолжает поступать.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 428, Харьковской - 267, Киевской - 117, Николаевской - 80, а также Запорожской области - 80, Херсонской - 74, Черниговской - 68, Луганской - 65, Днепропетровской - 40.

За последние сутки 22 декабря в результате обстрела врагом села Магдалиновка Запорожской области ранения получили двое мальчиков - троих и 15 лет.

Кроме того, травмирована 8-летняя девочка в городе Марганец Днепропетровской области.



"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью", - добавляют в прокуратору.

  • В течение суток, 22 декабря, оккупанты нанесли 5 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили 15 обстрелов с РСЗО, а также обстреляли Днепропетровщину и Донетчину.
  • Также вчера российская ракета попала в дом в Запорожской области и разрушила его, а дети трех и пятнадцати лет остались живы.

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Днепропетровщина
война с Россией
Запорожская область
Никополь
воєнні злочини Росії
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