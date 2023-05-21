Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Китай - это большое государство с большими достижениями, но с еще большими проблемами. Очевидно, что в нынешней геополитической позиции Китай будет добиваться своей активной роли. Но Китай оказался в ситуации не только с шансом. Китай оказался в ситуации с колоссальными потерями в результате войны. Сейчас Китаю необходимо еще больше вкладывать денег, чтобы страны Центральной Азии становились ближе и принимали китайскую модель внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности.

По словам дипломата, Центральная Азия является непростым регионом. И Путин просто так не отдаст свое влияние там.

"Финансы и банковские ресурсы большинства стран Центральной Азии контролирует Москва. Россия через энергетический, аграрный сектор и промышленность влияет на развитие и перспективы Казахстана. Конфигурация экономики Казахстана железобетонными клещами привязана к Москве. Другое дело, что лидерам стран Центральной Азии было продемонстрировано, что они стали воротами для Кремля, чтобы обходить санкции. Они уже предупреждены со стороны США и по очереди принимают решения, блокируя эти коридоры. Но вряд ли Китай быстро перехватит инициативу в этом регионе", - сказал Бессмертный.