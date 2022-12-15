Об этом на брифинге в Медиацентре рассказал член Совета НБУ Василий Фурман.

"По оценкам НБУ, банки потеряют минимум 20% кредитного портфеля в результате войны и экономического кризиса. Доля бездействующих кредитов в банковском секторе по состоянию на 1 ноября составляет 35,5% по сравнению с 1 марта. Объем бездействующих кредитов за март-октябрь вырос на 112 млрд грн ", – сказал Фурман.

То есть, в результате бездействующих кредитов, предоставленных банком на определенный период для получения доходов с процентов, учреждения могут пострадать примерно на 20%. Однако член Совета НБУ подчеркнул, что банки остаются операционно прибыльными, несмотря на военные действия в стране.

"Если мы посмотрим на финансовый результат банковской системы, платежеспособные банки получили 11 млрд грн чистой прибыли за январь-октябрь 2022 года по сравнению с 77 млрд за январь-октябрь 2021 года. С начала года банки сформировали резервы в объеме 107 млрд грн. Операционно банки являются прибыльными", - добавил член Совета НБУ.

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Фурман настаивает, что банковская система готова к любым вызовам.

В середине декабря треть урожая кукурузы в Украине все еще стоит на полях, в частности из-за перебоев с электроснабжением, которые стали следствием российских обстрелов.

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